Kırklareli'nde zabıtadan dilenci operasyonu: 3 bin 400 TL ele geçirildi

Kırklareli'nde zabıta ekiplerince düzenlenen dilenci operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 15:20

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Kırklareli'nde zabıta ekipleri; vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilik yapan şahsa Kabahatler Kanunu'ndan ceza yazıldı.

Öte yandan dilencilerin üzerinden 3 bin 400 lira ele geçirildi.