Baraj yolunda feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Baraj Yolu üzerinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kahta ilçesinde plakaları belirlenemeyen iki motosikletin çarpışması sonucu M.S. (17), E.S. (17) ve İ.E. (28) yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.