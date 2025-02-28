Şaşkına çeviren kaza! Otomobil ikiye bölündü sürücü kurtuldu
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi. Bir otomobil ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada otomobilden yaralı çıkarılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobil ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Yaşanan kazada otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptıktan sonra ikiye ayrıldı.
KORKUNÇ KAZADAN YARALI KURTULDU
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan yaralı çıkarılan S.K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.