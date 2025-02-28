Gemlik’te şaşkına çeviren kaza: Gemi çarpıp yoluna devam etti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Roda Limanı’ndan çıkan bir gemi, başka bir gemiye çarparak yoluna devam etti. Kaza anı vatandaş kamerasına saniye saniye yansırken, çarpışmaya rağmen seyrine devam eden gemi dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 00:32

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Roda Limanı'ndan ayrılan bir gemi, limanda demirli başka bir gemiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle gemilerde hasar meydana gelirken, kazaya karışan geminin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti.

KAZA ANI KAMERADA

Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, limandan ayrılan geminin hızla hareket ettiği ve manevra sırasında limanda bulunan bir başka gemiye çarptığı görülüyor. Çarpmanın ardından herhangi bir duraksama yapmadan yoluna devam eden gemi, şaşkınlık yarattı.

YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından liman yetkilileri ve ilgili birimler olayla ilgili inceleme başlattı. Çarpışmanın neden kaynaklandığı, gemide bir teknik arıza olup olmadığı araştırılırken, olayın detaylarının kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, limandaki diğer gemilerin güvenliği için ek tedbirlerin alınabileceği öğrenildi.

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