Sahte alkole geçit yok! 4 ilde eş zamanlı operasyonda 26 gözaltı

Sahte içki ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden çalışma kapsamında Bursa Merkezli 4 ilde Çengel-17 operasyonları gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirilirken 26 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 16:34

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol üretimiyle mücadele kapsamında operasyonlara hız kesmeden devam edildiğini bildirdi. Yerlikaya, Çengel-17 operasyonu neticesinde 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini, "yüzey temizleyici" etiketiyle kamufle edilen sahte içkilerin tespit edildiğini belirterek 26 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

YÜZEY TEMİZLEYİCİ ADI ALTINDA...

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Bursa merkezli 4 ilde imal ettikleri sahte alkolü 'Yüzey temizleyici' etiketiyle kamufle edip, yurt genelinde satışını yapan şüphelilere yönelik 'Çengel-17' operasyonunda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildiğini, 26 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

2 AYDA 648 BİN SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Bursa Valiliği, İl Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Sahte alkol imalatçılarına yönelik jandarmamız ve emniyetimiz tarafından 2025 yılı içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda; 648 bin litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı" dedi.

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