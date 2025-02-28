Mersin'de korku dolu anlar! 4 saatte söndürüldü

Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:55

Eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta bulunduğu çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Mersin'de meydana gelen yangından görüntü (İHA)

Mersin'den ve Erdemli'den 6 itfaiye aracı, iş makinesi ve su tankeri sevk edildi. Yaklaşık 25 kişilik itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Bölgenin tamamen bahçelerle kaplı ve trafo merkezi olması nedeniyle alevlerin sıçramaması için mücadele eden itfaiye ekipleri önce yangını kontrol altına aldı.