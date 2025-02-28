Kanseri yendi yeniden ekranlarda: Nursel Ergin dönüyor!
Geçtiğimiz yıl meme ve rahim kanserine yakalanan ATV’nin sevilen sunucusu Nursel Ergin, hastalığı yenerek ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Ergin’in 3 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 14.00’te izleyiciyle buluşacağını duyurdu.
2024 yılında kanser teşhisi konulan Ergin, yoğun bir tedavi sürecinden geçti. Hastalığı ve ekranlara dönüş sürecini Ergin'le konuşan Aytuğ, "Nursel Ergin'i yıllar öncesinden tanır ve çok takdir ederim. Ekranda kendine has ışığı olan, sahici ve samimi bir sunucudur. Ama ne yalan söyleyeyim, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile boğuşup sonunda o lanet hastalığı yendiğini bilmiyordum" dedi.
EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Nursel Ergin'in 3 Mart Pazartesi gününden itibaren her gün saat 14.00'te Mutfak Bahane'nin sunucusu olarak Atv izleyicisi ile buluşmaya hazırlandığını dile getiren Aytuğ, ünlü sunucuya ilişkin kaleme aldığı yazısını şöyle sürdürdü:
ERGİN: ALLAH DUAMI KABUL ETTİ
Atv'yi ailesi olarak gördüğünü söyleyen sempatik sunucu, en büyük hayalinin gündüz kuşağında Müge Anlı ile Esra Erol'un arasında yer almak ve onların gücüyle güçlenmek olduğunu belirterek "Allah bu duamı kabul ettiği için Atv'nin Programlar Koordinatörü Mehmet Çam'dan gelen telefonla en büyük hayalime kavuştum" dedi.
NEKAHAT DÖNEMİNİ EKRANLARDA ATLATACAK
Mutfak Bahane'de gelin ve kaynanalar yemek yapıyor, eşler ise tabağa puan veriyor. Program, yemek tekniklerinin yanında hayattan gerçek kesitlerin yer aldığı insan hikayeleri de barındırıyor.
Ben en iyi rehabilitasyonun "iş" olduğunu bilenlerdenim. Görün bakın sevgili Nursel nekâhat dönemini kameralar önünde nasıl gün be gün kolaylıkla atlatacak.