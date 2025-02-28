Yaşam

Kanseri yendi yeniden ekranlarda: Nursel Ergin dönüyor!

Geçtiğimiz yıl meme ve rahim kanserine yakalanan ATV’nin sevilen sunucusu Nursel Ergin, hastalığı yenerek ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Ergin’in 3 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 14.00’te izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kanseri yendi yeniden ekranlarda: Nursel Ergin dönüyor!

2024 yılında kanser teşhisi konulan Ergin, yoğun bir tedavi sürecinden geçti. Hastalığı ve ekranlara dönüş sürecini Ergin'le konuşan Aytuğ, "Nursel Ergin'i yıllar öncesinden tanır ve çok takdir ederim. Ekranda kendine has ışığı olan, sahici ve samimi bir sunucudur. Ama ne yalan söyleyeyim, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile boğuşup sonunda o lanet hastalığı yendiğini bilmiyordum" dedi.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Nursel Ergin'in 3 Mart Pazartesi gününden itibaren her gün saat 14.00'te Mutfak Bahane'nin sunucusu olarak Atv izleyicisi ile buluşmaya hazırlandığını dile getiren Aytuğ, ünlü sunucuya ilişkin kaleme aldığı yazısını şöyle sürdürdü:

Bir süre önce kanser tedavisi gören Atv'nin ünlü sunucusu Ergin yeniden ekranlara dönüyor / INSTAGRAMBir süre önce kanser tedavisi gören Atv'nin ünlü sunucusu Ergin yeniden ekranlara dönüyor / INSTAGRAM

ERGİN: ALLAH DUAMI KABUL ETTİ

Atv'yi ailesi olarak gördüğünü söyleyen sempatik sunucu, en büyük hayalinin gündüz kuşağında Müge Anlı ile Esra Erol'un arasında yer almak ve onların gücüyle güçlenmek olduğunu belirterek "Allah bu duamı kabul ettiği için Atv'nin Programlar Koordinatörü Mehmet Çam'dan gelen telefonla en büyük hayalime kavuştum" dedi.

Bir süre önce kendisine teşhis konan ünsü sucusu Ergin kanseri yendi / INSTAGRAMBir süre önce kendisine teşhis konan ünsü sucusu Ergin kanseri yendi / INSTAGRAM

NEKAHAT DÖNEMİNİ EKRANLARDA ATLATACAK

Mutfak Bahane'de gelin ve kaynanalar yemek yapıyor, eşler ise tabağa puan veriyor. Program, yemek tekniklerinin yanında hayattan gerçek kesitlerin yer aldığı insan hikayeleri de barındırıyor.

Ben en iyi rehabilitasyonun "iş" olduğunu bilenlerdenim. Görün bakın sevgili Nursel nekâhat dönemini kameralar önünde nasıl gün be gün kolaylıkla atlatacak.

Nursel ile Mutfak Bahane başlıyor!Nursel ile Mutfak Bahane başlıyor! "NURSEL İLE MUTFAK BAHANE" BAŞLIYOR!

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