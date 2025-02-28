Kanseri yendi yeniden ekranlarda: Nursel Ergin dönüyor!

Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:46

2024 yılında kanser teşhisi konulan Ergin, yoğun bir tedavi sürecinden geçti. Hastalığı ve ekranlara dönüş sürecini Ergin'le konuşan Aytuğ, "Nursel Ergin'i yıllar öncesinden tanır ve çok takdir ederim. Ekranda kendine has ışığı olan, sahici ve samimi bir sunucudur. Ama ne yalan söyleyeyim, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile boğuşup sonunda o lanet hastalığı yendiğini bilmiyordum" dedi.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Nursel Ergin'in 3 Mart Pazartesi gününden itibaren her gün saat 14.00'te Mutfak Bahane'nin sunucusu olarak Atv izleyicisi ile buluşmaya hazırlandığını dile getiren Aytuğ, ünlü sunucuya ilişkin kaleme aldığı yazısını şöyle sürdürdü: