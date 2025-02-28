Hurma üretim tesislerine yönelik denetim

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla hurma üretim tesislerine yönelik denetim yaptı.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:32

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Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak'ın katılımıyla kentte faaliyet gösteren ve yurtiçi ile yurtdışına büyük ölçekli ihracat yapan hurma paketleme ve işleme tesisinde kontrol gerçekleştirildi.

Denetimde, tesisteki ürün kabul süreçleri, işleme ve paketleme hatları, hijyen standartları, depolama koşulları ve izlenebilirlik sistemleri detaylı bir şekilde incelendi. İşletmenin üretim sürecinin her aşamasında gıda güvenliği kriterlerine uygunluk denetlendi ve gerekli kontroller yapıldı.

Denetim sonrası açıklama yapan İl Müdürü Özkan Parlak, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hurma tüketiminin arttığını ve vatandaşların güvenilir ürünlere ulaşmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bu doğrultuda denetimlerin devam edeceğini ve sağlıklı gıdanın temini için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.