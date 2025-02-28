Yaşam

Camilerde Ramazan temizliği yapıldı

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından şehir merkezindeki bütün camilerde ramazan ayı temizliği yapıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Camilerde Ramazan temizliği yapıldı

Birçok alanda çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi'ne bağlı ekipler, bu kez Ramazan ayının sağlıklı şekilde değerlendirilmesi amacıyla görev başında oldu. Camilerin içindeki halıları yıkayarak dezenfekte eden ekipler, pencere ve ayakkabılıklarda kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, görevlilere teşekkür etti.