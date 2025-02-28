Fatih Kütüphanelerinde her gün 2 bin iftar ve sahur ikramı yapılacak

Fatih Belediyesi, ramazan hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Başta tüm selatin camileri olmak üzere ilçedeki 365 caminin temizlendiğini belirten belediye, ramazan ayı boyunca geleneksel iftar sofraları ve vefa iftarlarında, şehit ve gazi aileleri, yetimler, sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftarlar düzenleyecek. Fatih Kütüphanelerinde ise her gün 2 bin iftar ve sahur ikramı yapılacak.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:55

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Fatih Belediyesi, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında ilçedeki 365 camiyi temizledi. Zabıta ekipleri ise tüm fırın, market gibi gıda satan yerlerde denetim gerçekleştirdi.

Ramazan ayı boyunca Fatih Kültür Sanat Merkezinde tasavvuf müziği konserlerinin yer alacağını belirten belediye gerçekleştirilecek diğer etkinlikleri şu şekilde sıraladı:

"Kadınlara yönelik önemli türbe, cami ziyaretleri yapılacak.

Çeşitli mekanlarda mukabele programları yapılacak.

Ramazan'ın ilk günü Sultanahmet meydanında mehteran gösterisi ve top atışı yapılacak.

Başta Ayasofya Camii, Fatih Camii, Süleymaniye ve Sultanahmet Camileri olmak üzere selatin camilerde kandil simitleri ve lokum ikramı yapılacak.

Hastanelerde hasta yakınlarına yönelik iftar ikramları yapılacak.

Yaşlı, yalnız, engelli ve ihtiyaç sahibi yemek yapamayacak vatandaşlara evlerine sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

İhtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtımına devam edilecek.

Butik Fatih aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklara giyim, bayramlık yardımları yapılacak."