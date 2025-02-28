Balıkesir'de ışıklarda çarpışan araçlarda hasar oluştu

Balıkesir'de ışıklarda çarpışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:45

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Kaza Gönen-Bandırma yolunda, Gönen çıkışında meydana geldi. 41 GK 702 plakalı araç, hızını alamayarak kırmızı ışıkta bekleyen 10 ADK 158 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, muhtemel bir yangın riskine karşı güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

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