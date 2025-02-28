Beylikdüzü'nde istinat duvarı çöktü! Bina tahliye edildi

Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın yanında yapılan inşaat sırasında istinat duvarı çöktü. Ekiplerin incelemesinin ardından tahliye edilen bina mühürlendi.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 16:15

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Olay, dün Yakuplu Mahallesi Özal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın yanındaki inşaat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarı çöktü. Toprak kayması nedeniyle binanın bahçesindeki kamelya yan yattı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından binadaki vatandaşların tahliye edilmesine ve apartmanın mühürlenmesine karar verildi.

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