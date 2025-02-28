Başakşehir’de silahlı pusu! Kardeşinden sonra o da öldürüldü!

İstanbul Başakşehir’de, bir restoranda arkadaşıyla oturan Kasım Doğan (28), kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Doğan’ın, 1,5 yıl önce kardeşi Oğuzhan Doğan’ın da silahlı saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 15:59

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Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Park Caddesi'nde meydana gelen olayda Adana'dan İstanbul'a gelen Kasım Doğan, arkadaşıyla bir restoranda buluştu. İki arkadaş sohbet ederken, restorana giren şüpheliler Doğan'a kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler, saldırının ardından hızla kaçarak kayıplara karıştı.

İKİ KARDEŞ 1,5 YIL ARAYLA ÖLDÜRÜLDÜ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Doğan'ın kardeşi Oğuzhan Doğan'ın da 1,5 önce Adana'da silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.

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