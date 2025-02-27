Mersin'de alçı yüklü TIR şarampole devrildi: 2 ölü
Mersin'in Mut ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, alçı yüklü bir TIR şarampole devrildi. TIR sürücüsü Selahattin Koçoğlu ve yanında bulunan Muhterem Topçu hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Mersin'in Mut ilçesinde devrilen TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Yapıntı Mahallesi D-715 kara yolunda meydana geldi. Selahattin Koçoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 35 CBP 874 plakalı alçı yüklü TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada, TIR şoförü Selahattin Koçoğlu ile yanındaki Muhterem Topçu hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.