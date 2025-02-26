Husumetli olduğu muhtarı vuran sanıktan kan donduran ifade: Bir ses bana 3 kere…

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde taraf oldukları dava nedeniyle aralarında husumet bulunan Ruhhan Görgün ile Volkan Sağlıca arasında tartışma yaşandı. Husumetlisini Tarihi Namazgâh Parkı’nda bacaklarından vuran Sağlıca, çıkarıldığı mahkemede sözleri dehşete düşürdü. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan zanlıya 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 13:17

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Olay, 22 Temmuz 2022'de Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Namazgah Parkı içindeki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, tarafı oldukları bir dava nedeniyle aralarında husumet bulunan muhtar Ruhhan Görgün'e şikayetini geri çekmesini söyledi. Görgün bu talebi reddedince Sağlıca, yanındaki tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. Ruhhan Görgün hastanede tedaviye alınırken, polis tarafından yakalanan Volkan Sağlıca ise tutuklandı. Husumetlisi olduğu muhtarı bacaklarında vuran zanlının kullandığı silah böyle görüntülendi / DHA CEMAATE MUHTARI SORMUŞ Öte yandan, Volkan Sağlıca'nın olayın ardından kaçtığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Volkan Sağlıca'nın olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkı'nın arka sokağındaki Hayriye Camii'ne giderek cemaate muhtar Ruhhan Görgün'ü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi.

Zanlının saldırı öncesinde olay yerine gittiği görüntüler ortaya çıktı / DHA "BİR SES BANA ONU VUR DEDİ!" Hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Volkan Sağlıca'nın Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Volkan Sağlıca, müşteki Ruhhan Görgün ve avukatları hazır bulundu. Sağlıca mahkemedeki savunmasında, "Ankara'dan Bursa'ya 12 saat içki içe içe geldim. Muhtar hakkımda 'Uyuşturucu satıyor, eşini pazarlıyor' diye iftira atmış. Ben deli değilim, şizofreni hastasıyım. İkisinin arasında fark var. Bu kabul edilmek zorunda. Bazı zamanlarda ne yaptığım belli olmuyor. Olay günü kafamda bir ses bana 3 kere, 'Onu vur' dedi. Ben de vurdum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkemede savunma yapan zanlı Görgün'ün kendisine iftira attığını öne sürdü / DHA "SANIK YALAN SÖYLÜYOR" Olaydan yaralı olarak kurtulan muhtar Ruhhan Görgün ise "Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Ölümden döndüm. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme, Volkan Sağlıca'yı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl, 'Silahla tehdit' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şaban Ataş cinayetinde kan donduran itiraf! ŞABAN ATAŞ CİNAYETİNDE KAN DONDURAN İTİRAF! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN