Eşi ile tartışınca aracından inen doktor feci kazada yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:52

Geçtiğimiz cumartesi günü, eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyir halinde olan Dr. Asilhan Kılıçlı, eşiyle tartışmaya başladı. Öfkesine hâkim olamayan Kılıçlı, aracını sağa çekerek inmek istediği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKİNLEŞMEK İÇİN ARAÇTAN İNDİ

Otomobilden inen Asilhan Kılınçlı, bir süre sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü esnada arkadan gelen A.Y. kontrolündeki araç kendisine çarptı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı doktor hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.