Yaşam

Eşi ile tartışınca aracından inen doktor feci kazada yaşamını yitirdi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, eşiyle tartışan bir doktor, araçtan indiği sırada otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. E-5 Karayolu Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde meydana gelen olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eşi ile tartışınca aracından inen doktor feci kazada yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz cumartesi günü, eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyir halinde olan Dr. Asilhan Kılıçlı, eşiyle tartışmaya başladı. Öfkesine hâkim olamayan Kılıçlı, aracını sağa çekerek inmek istediği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ESENYURT E-5'TE ARACINDAN İNEN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

SAKİNLEŞMEK İÇİN ARAÇTAN İNDİ

Otomobilden inen Asilhan Kılınçlı, bir süre sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü esnada arkadan gelen A.Y. kontrolündeki araç kendisine çarptı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı doktor hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arkadan gelen aracın çarpma anı güvenlik kamerası görüntülerine böyle yansıdı / EKRAN GÖRÜNTÜSÜArkadan gelen aracın çarpma anı güvenlik kamerası görüntülerine böyle yansıdı / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ZANLIYA ADLİ KONTROL UYGULANDI

Sürücü A.Y. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Aracına binmeye çalışan doktor çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi / İHAAracına binmeye çalışan doktor çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi / İHA

KAZA ANI KAMERADA

Esenyurt E-5'te yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aracına inmeye çalışan genç doktora, arkadan gelen otomobil hızla çarpıyor. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan doktor, yaşamını yitirdi.

Trafikte kavga için aşağıya inen yandıTrafikte kavga için aşağıya inen yandı TRAFİKTE KAVGA İÇİN AŞAĞIYA İNEN YANDI
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