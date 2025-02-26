Eşi ile tartışınca aracından inen doktor feci kazada yaşamını yitirdi
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, eşiyle tartışan bir doktor, araçtan indiği sırada otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. E-5 Karayolu Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde meydana gelen olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Geçtiğimiz cumartesi günü, eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyir halinde olan Dr. Asilhan Kılıçlı, eşiyle tartışmaya başladı. Öfkesine hâkim olamayan Kılıçlı, aracını sağa çekerek inmek istediği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SAKİNLEŞMEK İÇİN ARAÇTAN İNDİ
Otomobilden inen Asilhan Kılınçlı, bir süre sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü esnada arkadan gelen A.Y. kontrolündeki araç kendisine çarptı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı doktor hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ZANLIYA ADLİ KONTROL UYGULANDI
Sürücü A.Y. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Esenyurt E-5'te yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aracına inmeye çalışan genç doktora, arkadan gelen otomobil hızla çarpıyor. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan doktor, yaşamını yitirdi.