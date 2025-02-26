Arnavutköy'deki fabrika deposunda korkutan yangın!
Arnavutköy'de bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan depoda patlamalar yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'ndeki fabrikanın yalıtım malzemeleri bulunan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alev alev yanan depoda patlamalar yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.