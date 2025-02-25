Sağlık kabinine kurşun yağdırdılar: 1 milyon TL haraç şoku!

Adana’nın Sarıçam İlçesinde yüzlerini kaskla gizleyen 2 şüpheli kullandıkları motosikletle gittikleri sağlık kabinine 12 el ateş etti. Olayın ardından iş yeri sahibinin Yakup Y’yi (38) arayan şüpheliler 1 milyon lira haraç istediği öğrenildi. Yapılan soruşturmada olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:51

Paylaş



ABONE OL

Gültepe Mahallesi'nde 18 Şubat'ta meydana gelen olayda motosiklete binen Cumali K. (21) ile Yusuf S. (20) Yakup Y.'nin sahibi olduğu sağlık kabinine 12 el ateş atarak kaçtı. Daha sonra iş yeri sahibini arayan sanıklar 1 milyon TL haraç istedi. Olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında Cumali K. (21) ile Yusuf S. (20) ile onları azmettirdiği öne sürülen Abdülbaki A. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

"BİZE 1 MİLYON LİRA VERECEKSİN"

Şüpheliler, saldırıdan sonra telefonla aradıkları Yakup Y.'ye, "Bize 1 milyon lira vereceksin. Yoksa tekrar aynısını yaşarsın" dedi. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Yakup Y.'nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Balcalı Mahallesi'nde belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında Cumali K., Yusuf S. ile onları azmettirdiği öne sürülen Abdülbaki A. ve saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen Aziz Ş. (22) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Cumali K., sorgusunda, "Abdülbaki, iş yerine gidip kurşunlamamızı istedi. İş yeri sahibinden para isteyeceğimizi söyledi" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali K., Yusuf S. ile Abdülbaki A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Aziz Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN