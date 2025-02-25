İstanbul'da silahlı suç örgütü çökertildi! Örgüt lideriyle birlikte 17 gözaltı

İstanbul'da, liderliğini Şahin Kılıççeken'in yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün Sancaktepe, Sultanbeyli ve çevre illerde uzantıları olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:57

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Silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda, aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul'da silahlı suç örgütünün insanları darbederek ve alıkoyarak zorla tahsilat yaptıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

BASKI, NİTELİKLİ YAĞMA VE SİLAHLI SALDIRI…

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin uzun yıllardır aynı mahallelerde bulunduğu, akrabalık ve eskiye dayalı arkadaşlık ilişkileri nedeniyle birbirlerini tanıdığı ifade edildi. Örgüt üyelerinin birçok suçtan adli işlem görmelerine rağmen birlikte hareket etmeye devam ettikleri tespit edildi. Soruşturmada örgütün 'cemaat' adı altında toplantılar düzenlediği ve bu toplantılarda mağdurlara yönelik baskı kurma, zorla tahsilat yapma ve şiddet uygulama kararı aldığı belirlendi. Şüphelilerin, darp ve cebir yöntemlerine başvurarak mağdurları sindirdiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli yağma' gibi suçları silahlı olarak işledikleri tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına hükmetti.

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