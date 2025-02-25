Gaziantep'te iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga! 1 ölü 2 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise bıçakla yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 00:43

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bağlı Güneykent Mahallesi'nde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda silahlı ve bıçaklı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tartışmada A.A. isimli kişi silahla, 2 kişi ise bıçakla birbirlerine saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan A.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR

Polis ekipleri olay sonrası güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Saldırıda bulunan ve kaçan zanlılar ekiplerce aranıyor.

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