Cinayet silahını öyle bir yere saklamışlar ki! Polis operasyonunda bulundu

Antalya'da oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. İddiaya göre, B.A. (28), üç arkadaşıyla birlikte geldiği oto yıkamacıda, "Sevgilime kim yazdı?" diyerek tabancayla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Haydar Sarp (22) bacağından, çalışan Şükrü Alkaş (17) ise göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Alkaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro ekipleri, saldırıya karışan şüphelilerden A.Ü.'yü gözaltına alırken, olayda kullanılan silahın Muratpaşa'daki metruk bir binanın bodrum katındaki havalandırmaya saklandığını tespit etti.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:17

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Antalya'da B.A.'nın (28), 'Sevgilime kim yazdı' diye bağırıp oto yıkamacıya ateş açtığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı saldırıda kullandığı tabanca, metruk bir binanın bodrum katındaki havalandırmada bulundu.

Antalya'da meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. (DHA) GÖĞSÜNDEN YARALANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ Termessos Bulvarı'nda 21 Şubat'ta oto yıkamacı dükkanına 3 arkadaşıyla gelen B.A. (28), 'Sevgilime kim yazdı' diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı. Bacağından vurulan işletme sahibi Haydar Sarp (22) ile göğsünden yaralanan çalışan Şükrü Alkaş (17), gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Şükrü Alkaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda kullanılan tabanca, metruk bir binanın bodrum katındaki havalandırmaya saklandı. (DHA) 5 KATLI BİNANIN HAVALANDIRMASINDA SAKLADILAR Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oto yıkamacıya B.A. ile birlikte geldiği belirlenen şüphelilerden A.Ü.'yü yakalayıp gözaltına aldı. Ekipler, olayda kullanılan tabancanın, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1123. Sokak'taki 5 katlı metruk bir binaya saklandığını belirledi. Binaya giren ekipler, bodrum kattaki havalandırmaya saklanan tabancaya el koydu. Olay yeri inceleme ekibi, tabanca üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Ekipler, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürüyor. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN