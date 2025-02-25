Buz sarkıtlarından son anda kurtuldu! Çatıdan düşerek etrafa saçıldı

Sakarya'da etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, metrelerce uzunluktaki buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Hendek ilçesinde görüntülenen buz sarkıtları tehlike sinyalleri verirken, Karapürçek ilçesinde ise bir kişi binanın çatısından düşen buz sarkıtlarından son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:14

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Meteorolojinin uyarıları sonrasında geçtiğimiz günlerde 'Altay kar fırtınası' Sakarya'da etkili oldu. Kar yağışının ardından eksi derecelere düşen hava sıcaklığıyla birlikte şehir adeta buz kesti. Dondurucu soğuk kent genelinde buzlanmalara sebep oldu. Sabah saatlerinde park halindeki araç camları, kaldırımlar ve su birikintileri buzla kaplandı. Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde ise evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise buz sarkıtlarını kırarak önlem aldı.

SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, Karapürçek ilçesi Şehit Selim Gedik Caddesi üzerindeki bir binanın çatısından yola buz sarkıtı düştü. O esnada kaldırımda bulunan bir kişinin düşen parçadan son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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