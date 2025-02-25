Yaşam

Ankara'da termometreler eksi 7 dereceyi gördü Kuğulu Park'ın havuzu dondu

Ankara'da gece boyunca soğuk etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Ankara'da termometreler eksi 7 dereceyi gördü Kuğulu Park'ın havuzu dondu

Ankara'da gece boyunca soğuk hava etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi görürken, şehrin simge yerlerindeki havuzlar dondu.

ANKARA'DA KUĞULU PARK'IN HAVUZU DONDU

Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu. Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuz da donarken, soğuk gece boyunca etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.