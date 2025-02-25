Ankara dondu: Termometreler eksi 7’yi gördü
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken Ankara’da gece boyunca hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü.
Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren soğuk hava ilerleyen saatlerde eksi 7 dereceye kadar düştü. Şehrin simgeleri arasında yer alan Kuğulu Park'ın havuzu dondu.
KUĞULU PARK'IN HAVUZU DONDU
Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu. Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuz da donarken, soğuk gece boyunca etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.