Yaşam

Ankara dondu: Termometreler eksi 7’yi gördü

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken Ankara’da gece boyunca hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara dondu: Termometreler eksi 7’yi gördü

Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren soğuk hava ilerleyen saatlerde eksi 7 dereceye kadar düştü. Şehrin simgeleri arasında yer alan Kuğulu Park'ın havuzu dondu.

Ankara'da hava sıcaklığı -7 dereceye kadar düşünce Kuğulu Parkı dondu / İHAAnkara'da hava sıcaklığı -7 dereceye kadar düşünce Kuğulu Parkı dondu / İHA

KUĞULU PARK'IN HAVUZU DONDU

Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu. Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuz da donarken, soğuk gece boyunca etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.

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