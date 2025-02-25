Ankara dondu: Termometreler eksi 7’yi gördü

Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:06

Ankara 'da gece boyunca etkisini sürdüren soğuk hava ilerleyen saatlerde eksi 7 dereceye kadar düştü. Şehrin simgeleri arasında yer alan Kuğulu Park 'ın havuzu dondu.

Ankara'da hava sıcaklığı -7 dereceye kadar düşünce Kuğulu Parkı dondu / İHA

KUĞULU PARK'IN HAVUZU DONDU

Ankara'nın simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu. Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuz da donarken, soğuk gece boyunca etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.