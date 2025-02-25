Ankara’da çalışırken Şanlıurfa’da trafik cezası yedi!
Ankara'da bir hastanede çalışan sağlık görevlisine nöbette olduğu sırada Şanlıurfa'da hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Neye uğradığını şaşıran Bekir Dinç (59), cezaya itiraz ederek Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.
Geçtiğimiz günlerde, Ankara'da bir hastanede laborant olarak çalışan Bekir Dinç'e, Şanlıurfa'da 34 LM 2186 plakalı otomobiliyle hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle 2 bin 167 TL ceza uygulandığına dair bir tebligat gönderildi. Daha önce Şanlıurfa'ya hiç gitmediğini belirten Dinç, cezaya itiraz ederek mahkemeye dilekçe sundu.
"O TARİHTE ANKARADAYDIM"
Dinç, Ankara'da hastanede nöbette olduğu sırada, D-400 Kara Yolu Suruç Bölge Trafik İstasyonu önünde uygulanan 12 Şubat 2025 tarihli cezanın iptali için Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Bekir Dinç, hayatında hiç Şanlıurfa'ya gitmediğini, ceza tarihi olan 12 Şubat'ta da hastanede nöbette olduğunu söyledi.
"MAHKEMEYE BAŞVURU YAPTIM"
Bekir Dinç, "Benim Urfa'yla hiçbir alakam yok. Hiç gidip gelmişliğim yok. Bu adaletsizce bir durum. Böyle haksız yere cezalar kesildiği zaman insanlar bu kez 'trafikte nasıl olsa ceza yiyorum' düşüncesiyle önemsemeyip sürekli suç işlemiş olacaklar veya 'işlemeden nasıl kesiliyor' düşüncesine kapılacak. Bu doğru bir şey değil. Hem devletimiz açısından hem de milletimiz açısından doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurumu yaptım" dedi.
GÖREVLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Cezayı düzenleyen görevli hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Dinç, "Ceza tutanağını görünce şoke oldum. Çünkü benim orayla hiçbir ilgim alakam yok. Urfa'ya hiç bugüne kadar gitmişliğim yok. Ne aracımla gittim ne de kendim gittim. 2 bin 167 TL az para değil benim için. Cezanın iptal edileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.