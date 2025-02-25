Ankara’da çalışırken Şanlıurfa’da trafik cezası yedi!

Giriş Tarihi: 25.02.2025 13:22

Geçtiğimiz günlerde, Ankara'da bir hastanede laborant olarak çalışan Bekir Dinç'e, Şanlıurfa'da 34 LM 2186 plakalı otomobiliyle hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle 2 bin 167 TL ceza uygulandığına dair bir tebligat gönderildi. Daha önce Şanlıurfa'ya hiç gitmediğini belirten Dinç, cezaya itiraz ederek mahkemeye dilekçe sundu.

"O TARİHTE ANKARADAYDIM"

Dinç, Ankara'da hastanede nöbette olduğu sırada, D-400 Kara Yolu Suruç Bölge Trafik İstasyonu önünde uygulanan 12 Şubat 2025 tarihli cezanın iptali için Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Bekir Dinç, hayatında hiç Şanlıurfa'ya gitmediğini, ceza tarihi olan 12 Şubat'ta da hastanede nöbette olduğunu söyledi.