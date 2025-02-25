AFAD duyurdu! Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 11.46 kilometre altında gerçekleştiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 11.46 kilometre altında meydana geldiği öğrenildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-02-25
Saat:00:46:02 TSİ
Enlem:36.06778 N
Boylam:27.67028 E
Derinlik:11.46 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-02-25 01:25:48 38.76667 43.29278 7.55 ML 1.1 Tuşba (Van)
2025-02-25 01:15:36 39.04083 26.4975 7.0 ML 1.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [28.36 km] Dikili (İzmir)
2025-02-25 01:05:37 36.74111 25.8525 7.0 ML 1.9 Ege Denizi
2025-02-25 01:05:24 36.05917 28.06528 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [63.68 km] Marmaris (Muğla)
2025-02-25 01:02:17 37.03361 28.02472 7.02 ML 1.1 Milas (Muğla)
2025-02-25 00:56:23 38.11056 37.41278 6.14 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-25 00:54:07 36.06056 27.71 7.31 ML 1.7 Ege Denizi - [72.19 km] Datça (Muğla)
2025-02-25 00:46:02 36.06778 27.67028 11.46 MW 4.4 Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
2025-02-25 00:42:43 36.66889 25.75167 5.17 ML 1.8 Ege Denizi
2025-02-25 00:41:07 37.43583 30.58333 5.3 ML 1.0 Bucak (Burdur)
2025-02-25 00:40:00 38.15028 38.63972 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-02-25 00:33:22 37.81361 36.06306 8.09 ML 1.3 Feke (Adana)
2025-02-25 00:28:53 36.71917 25.79278 7.0 ML 1.9 Ege Denizi
2025-02-25 00:02:18 38.15417 41.78944 7.11 ML 1.0 Baykan (Siirt)
2025-02-24 23:56:11 39.47917 27.02611 11.21 ML 1.0 Burhaniye (Balıkesir)
2025-02-24 23:38:23 36.93111 36.48889 7.0 ML 1.7 İslahiye (Gaziantep)
2025-02-24 23:33:45 38.15667 37.90056 15.28 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-24 23:30:46 37.8425 36.5775 7.12 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-02-24 23:17:34 37.73778 36.20944 7.0 ML 1.0 Kadirli (Osmaniye)
2025-02-24 23:00:17 37.82028 27.10389 7.01 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.42 km] Kuşadası (Aydın)
2025-02-24 22:50:29 38.42444 26.63806 12.93 ML 1.0 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.71 km] Urla (İzmir)
2025-02-24 22:34:10 38.44639 26.64167 7.01 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.62 km] Urla (İzmir)
2025-02-24 22:26:05 36.67556 28.71833 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [04.52 km] Ortaca (Muğla)
2025-02-24 22:09:30 39.23611 40.85889 7.0 ML 1.7 Karlıova (Bingöl)
2025-02-24 21:59:11 36.96944 36.71194 7.06 ML 1.0 İslahiye (Gaziantep)
2025-02-24 21:25:19 40.37167 33.27 6.9 ML 1.2 Şabanözü (Çankırı)
2025-02-24 21:04:57 40.07194 27.17361 12.78 ML 1.0 Çan (Çanakkale)