Kuzey Marmara Otoyolu'nda yangın! TIR dorsesi küle döndü
Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Gişeler mevkiinde ilerleyen bir TIR'da yangın çıktı. Alevler TIR'ın dorsesini kısa sürede sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken dorse tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Gişeler geçişinde seyir halindeki ilerleyen TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Ambar malzemesi taşıyan TIR'daki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. TIR şoförü yangını fark etmesi üzerine çekiciyi dorseden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Alev topuna dönen dorse kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. TIR'da bulunan malzemeler tamamen yanarken dorse kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerası tarafından an bean kaydedildi.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.