Kuzey Marmara Otoyolu'nda yangın! TIR dorsesi küle döndü

Giriş Tarihi: 24.02.2025 23:51

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Gişeler geçişinde seyir halindeki ilerleyen TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Ambar malzemesi taşıyan TIR'daki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. TIR şoförü yangını fark etmesi üzerine çekiciyi dorseden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Alev topuna dönen dorse kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. TIR'da bulunan malzemeler tamamen yanarken dorse kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerası tarafından an bean kaydedildi.