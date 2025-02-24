Yaşam

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yangın! TIR dorsesi küle döndü

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Gişeler mevkiinde ilerleyen bir TIR'da yangın çıktı. Alevler TIR'ın dorsesini kısa sürede sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken dorse tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yangın! TIR dorsesi küle döndü

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Gişeler geçişinde seyir halindeki ilerleyen TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Ambar malzemesi taşıyan TIR'daki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. TIR şoförü yangını fark etmesi üzerine çekiciyi dorseden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DORSESİ ALEV ALEV YANDI

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Alev topuna dönen dorse kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. TIR'da bulunan malzemeler tamamen yanarken dorse kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerası tarafından an bean kaydedildi.

TIR'ın dorsesi tamamen kullanılamaz hale gelirken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. (İHA)TIR'ın dorsesi tamamen kullanılamaz hale gelirken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. (İHA)

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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