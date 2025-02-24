15 bin dönüm arazide usulsüz satış! Muhtar ve azaları tutuklandı

Giriş Tarihi: 24.02.2025 23:09

Edirne'nin İskender köyünde 14 bin 831 metrekare büyüklüğündeki arazinin usulsüz yollarla satıldığı tespit edildi. Yapılan satışta elde edilen gelirin köy muhtarı ve azaları tarafından kullanıldığı belirlenirken konuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı.