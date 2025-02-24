Yaşam

15 bin dönüm arazide usulsüz satış! Muhtar ve azaları tutuklandı

Edirne'nin İskender köyünde 14 bin 831 metrekarelik arazinin eski köy muhtarı ve azaları tarafından usulsüz yollarla satıldığına yönelik soruşturma başlatıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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15 bin dönüm arazide usulsüz satış! Muhtar ve azaları tutuklandı

Edirne'nin İskender köyünde 14 bin 831 metrekare büyüklüğündeki arazinin usulsüz yollarla satıldığı tespit edildi. Yapılan satışta elde edilen gelirin köy muhtarı ve azaları tarafından kullanıldığı belirlenirken konuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı.

Usulsüz arazi satışında aralarında eski muhtar, azaları ve iş insanları dahil 8 şüpheli tutuklandı. (AA)Usulsüz arazi satışında aralarında eski muhtar, azaları ve iş insanları dahil 8 şüpheli tutuklandı. (AA)

10 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Sorguları alınan 10 şüpheli Edirne Adliyesi'ne sevk edidi. Aralarında eski muhtar, azaları ve iş insanlarının da bulunduğu 8 şüpheli S.A.B., İ.H.K., R.K., E.K., H.K., B.B., A.B. ve F.A tutuklandı. İsimlerinin E.K. ve S.Y. olduğu öğrenilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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