İstanbul’da terör operasyonu: 68 adrese baskın, 59 gözaltı
İstanbul’da, illegal toplantılar düzenleyerek fitre ve zekât adı altında para toplayan DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışma kapsamında tespit edilen 68 adrese baskın düzenleyen ekipler, 59 şüpheliyi yakaladı.
Terörle mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, DEAŞ silahlı terör örgütüne destek sağlayan ve İstanbul'da faaliyet gösteren Zeynal Payzin'in sorumluluğundaki "İlim ve Hikmet" dergisinin illegal toplantılar düzenlediğini tespit etti.
MASAK RAPORLARI İNCELENDİ
Şüphelilerin MASAK raporlarının incelenmesi sonrasında, destekçilerinden fitre ve zekat adı altında para topladıkları belirlendi. Yapılan baskınlarda çok sayıda dijital metaryal, silah ve örgütsel doküman ele geçirilirken ayrıca çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerini illegal yollarla Türkiye'ye getirme arayışında oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.
68 ADRESE OPERASYON
Teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde İstanbul'da 68 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 59 şüpheli yakalanırken, aramalarda şüphelilere ait 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.