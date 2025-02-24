İstanbul’da terör operasyonu: 68 adrese baskın, 59 gözaltı

İstanbul’da, illegal toplantılar düzenleyerek fitre ve zekât adı altında para toplayan DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışma kapsamında tespit edilen 68 adrese baskın düzenleyen ekipler, 59 şüpheliyi yakaladı.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:00

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Terörle mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 16 İLDE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON Ekipler, DEAŞ silahlı terör örgütüne destek sağlayan ve İstanbul'da faaliyet gösteren Zeynal Payzin'in sorumluluğundaki "İlim ve Hikmet" dergisinin illegal toplantılar düzenlediğini tespit etti.

DEAŞ operasyonunda 68 adrese baskın düzenlendi / DHA MASAK RAPORLARI İNCELENDİ Şüphelilerin MASAK raporlarının incelenmesi sonrasında, destekçilerinden fitre ve zekat adı altında para topladıkları belirlendi. Yapılan baskınlarda çok sayıda dijital metaryal, silah ve örgütsel doküman ele geçirilirken ayrıca çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerini illegal yollarla Türkiye'ye getirme arayışında oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde çok sayıda örgütsel döküman ve silah ele geçiren ekipler 59 kişiyi yakaladı / DHA 68 ADRESE OPERASYON Teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde İstanbul'da 68 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 59 şüpheli yakalanırken, aramalarda şüphelilere ait 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 21 ilde 164 DEAŞ şüphelisi yakalandı 21 İLDE 164 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN