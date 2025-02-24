Ailelere yıl sonuna kadar indirimli uçak bileti! Bakan Göktaş duyurdu

Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:31

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, "Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu kaydetti.

AİLELERE YÜZDE 15 İNDİRİM SAĞLANACAK

Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edileceğini belirtti.

"Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak." ifadelerini kullandı.