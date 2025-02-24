Eşini öldüren kadından kan donduran ifade! Ellerini başlamış...

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 10 gün önce cezaevinden çıkan Ömer Çeliktaş, eşi Şefika Çeliktaş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Eve alkollü geldiği ve şiddet uyguladığını öne süren Şefika Çeliktaş, karakoldaki ifadesinde kan donduran cinayetin detaylarını anlattı.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:42

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Antalya'da meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Ömer Çeliktaş, eşi Şerife Çeliktaş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre, uzun süredir alkol aldığı ve eşine şiddet uyguladığı öne sürülen Ömer Çeliktaş, olay gecesi yine alkol aldıktan sonra eşiyle tartıştı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, tartışmanın ardından alkolün etkisiyle uyuyakalan adamın ellerini arkadan bağlayan Şerife Çeliktaş, kocasını göğsünden bıçakladı. O sırada çiftin 13 yaşındaki kızlarının da evde olduğu öğrenildi. Olayın ardından polisi arayan kadın, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu.

Eve alkollü gelen kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı / DHA UYURKEN ELLERİNİ BAĞLAMIŞ! İfadesinde kocasıyla 17 yıllık evli olduğunu belirten Şefika Çeliktaş, bu süre zarfından eşinin devamlı alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirtti. Olay günü de eşinin yine eve alkollü geldiğini ve tartıştıklarını söyleyen Çeliktaş, uyuyakalan kocasının ellerini önce iple bağladığını, ardından da mutfaktan aldığı bıçakla, göğsünden bıçakladığını söyledi. Daha sonra polisi arayan Şerife Çelikbaş, eşini bıçakladığını söyleyerek, kendisini ihbar etti. Merkez Selçuklu İlçesindeki Sakarya Mahallesinde bulunan ev giden sağlık ekipleri ve polisler, Ömer Çeliktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayetin ayrıntılarını anlatan kadın, kocasının ellerini bağlamış / DHA "13 YAŞINDAKİ KIZIM DİĞER ODADAYDI" Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şerife Çelikbaş, ilk ifadesinde 17 yıldır evlik olduklarını, eşinin 10 gün önce cezaevinden çıktığını anlatarak, "Sürekli alkol alıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk. Olaydan öncede yine alkol alıp eve geldi. Yine tartışıp, kavga ettik. 13 yaşındaki kızım da diğer odaydı ve olanları duydu. Ömer bir süre sonra alkolünde etkisiyle uyuya kaldı. Bende bunun üzerine ellerini iple bağlayıp, mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım. Hareketsiz kalınca polisi aradım" dedi. Eve alkollü gelen kocasını bıçaklayarak öldürdü! EVE ALKOLLÜ GELEN KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN