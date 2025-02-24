Yaşam

Derbi maçı İstanbul trafiğini kilitledi! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi trafiği durma noktasına getirdi. Tarihi derbi nedeniyle ana artellerde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Derbi maçı İstanbul trafiğini kilitledi! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi İstanbul trafiğini kilitledi. Saat 20:00'da Rams Park'ta oynanacak maç nedeniyle megakentin ana artellerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası tarafından alınan verilere göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. (DHA) İBB Trafik Yoğunluğu Haritası tarafından alınan verilere göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. (DHA)

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası üzerinden yayınlanan verilere göre saat 19:00 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Kent genelinde ana arteller iş çıkışı saatlerine denk gelmesi nedeniyle durma noktasına geldi.

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