Derbi maçı İstanbul trafiğini kilitledi! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi trafiği durma noktasına getirdi. Tarihi derbi nedeniyle ana artellerde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.
Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi İstanbul trafiğini kilitledi. Saat 20:00'da Rams Park'ta oynanacak maç nedeniyle megakentin ana artellerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası üzerinden yayınlanan verilere göre saat 19:00 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Kent genelinde ana arteller iş çıkışı saatlerine denk gelmesi nedeniyle durma noktasına geldi.