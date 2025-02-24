Adıyaman'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 20:58

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Olay, Kahta-Diyarbakır karayolu Kahta Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 55 AHD 937 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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