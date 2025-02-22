Yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta 6 saatte kurtarıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Bölücek köyünde rahatsızlanan 50 yaşındaki hasta, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 13:57

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Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bölücek köyünde göğüs ağrısı şikayeti olan hastanın yakınları, dün saat 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yolun kapalı olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Beytüşşebap 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri, paletli ambulansla yola çıktı. 6 saatlik yolun ardından köye ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından hastayı Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Hasta, burada tedavi altına alındı.