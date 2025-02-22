Düzce'de kardan kapanan köy yollarından 170'i ulaşıma açıldı

Düzce'de kar nedeniyle kapanan 189 köy yolundan 170'inde ulaşım sağlanmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 13:54

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İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle köy yollarında 69 araç ve 172 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Çalışmalar sonucu ulaşıma kapanan 189 köy yolundan 170'i yeniden ulaşıma açılırken kapalı 19 yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Öte yandan yağışın aralıklarla sürdüğü kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.