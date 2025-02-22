Kar savaşçıları iş başında! Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile durdurdu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde çocuklar, kar küreme aracına karşı eğlenceli bir direniş sergiledi. Karın temizlenmesini istemeyen minikler, aracı kar topu yağmuruna tutarak yolları açık bırakmasına izin vermedi. Küreme aracı sürücüsü ise çocukların isteğini geri çevirmeyerek oyun alanlarını korudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 18:02

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çocuklar, kar küreme aracına karşı eğlenceli ama kararlı bir direniş sergiledi. Okul önünde kar topu oynayan minikler, yolları temizlemeye gelen aracı görünce büyük bir üzüntü yaşadı. Eğlencelerinin bitmesini istemeyen çocuklar, "Gelme!" diyerek kar topu yağmuruna tuttu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait küreme aracının sürücüsü ise bu sevimli isyana kayıtsız kalmadı. Çocukların isteğini geri çevirmeyerek onların oynayabileceği bir alan bıraktı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansırken, küçüklerin büyük mücadelesi izleyenleri gülümsetti.

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