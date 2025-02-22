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Kar savaşçıları iş başında! Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile durdurdu

Kar savaşçıları iş başında! Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile durdurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 18:01
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde çocuklar, kar küreme aracına karşı eğlenceli ama kararlı bir direniş sergiledi. Okul önünde kar topu oynayan minikler, yolları temizlemeye gelen aracı görünce büyük bir üzüntü yaşadı. Eğlencelerinin bitmesini istemeyen çocuklar, "Gelme!" diyerek kar topu yağmuruna tuttu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait küreme aracının sürücüsü ise bu sevimli isyana kayıtsız kalmadı. Çocukların isteğini geri çevirmeyerek onların oynayabileceği bir alan bıraktı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansırken, küçüklerin büyük mücadelesi izleyenleri gülümsetti.
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Kar savaşçıları iş başında! Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile durdurdu
Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile durdurdu
Çocuklar kar küreme aracını kar topu ile durdurdu
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