Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye 11 ay 20 gün hapis cezası

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla süren davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:20

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Sosyal medyada "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla yargılanan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında kurulan 11 ay 20 gün hapse ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuksuz sanık Mahruki ve avukatı hazır bulundu.

Savunması sorulan sanık Mahruki, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan hakim, Mahruki'nin önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 2 ay hapse çarptırılmasına karar verdi. Ancak takdiri indirimle sanığın hapis cezasını 11 ay 20 güne düşüren hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği belirtiliyordu.

Sosyal medya hesabından herkese açık paylaşım yapması ve çok sayıda kişi tarafından görülebilme imkanı olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu ifade edilen iddianamede, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendiriliyordu.

İddianamede, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mahruki hakkında ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü kaydediliyordu.

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