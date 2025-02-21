Erzurum'da korkutan deprem! 4,4'le sallandı

Erzurum'da ilk belirlemelere göre 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin saati 15.27 olarak açıklanırken, alınan bilgilere göre herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

Giriş Tarihi: 21.02.2025 15:49

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Erzurum'da saat 15.27'de, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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