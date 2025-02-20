Van’daki ‘Kuş Cenneti’nde yangın! Dilkaya Sazlığı büyük zarar gördü
Van'ın Edremit ilçesinde 'Kuş Cenneti' olarak bilinen ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Köşk Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangının çıktığı sazlık alana bataklık nedeniyle ulaşamadıkları için müdahale edemeyen ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için önlem aldı.
SAZLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Onlarca tür kuşun barındığı sazlık, büyük oranda zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.