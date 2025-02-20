Yaşam

Van’daki ‘Kuş Cenneti’nde yangın! Dilkaya Sazlığı büyük zarar gördü

Van'ın Edremit ilçesinde 'Kuş Cenneti' olarak bilinen ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Van’daki ‘Kuş Cenneti’nde yangın! Dilkaya Sazlığı büyük zarar gördü

Köşk Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangının çıktığı sazlık alana bataklık nedeniyle ulaşamadıkları için müdahale edemeyen ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için önlem aldı.

Van'daki bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Sazlığı'na yangın çıktı / AAVan'daki bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Sazlığı'na yangın çıktı / AA

SAZLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Onlarca tür kuşun barındığı sazlık, büyük oranda zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede bulunan bataklıktan dolayı ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı / AABölgede bulunan bataklıktan dolayı ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı / AA

Yangının henüz çıkış nedeni bilinmezken bölgede söndürme çalışmaları sürüyor / AAYangının henüz çıkış nedeni bilinmezken bölgede söndürme çalışmaları sürüyor / AA

Yamadı Gölü alevlere teslim olduYamadı Gölü alevlere teslim oldu YAMADI GÖLÜ ALEVLERE TESLİM OLDU

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