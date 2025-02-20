Kütahya'da otomobil ambulansı devirdi! İşte o anlar...

Kütahya'da 14 Ocak'ta meydana gelen kazada, otomobilin ambulansa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda ambulansın devrildiği an yer aldı.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:14

Paylaş



ABONE OL

Kütahya'da 14 Ocak'ta otomobilin ambulansa çarptığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kaydında, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'na otomobilin çarptığı ambulansın devrilme anı yer aldı.

Çavdarhisar ilçesinden Kütahya Şehir Hastanesi'ne hasta taşıyan V.H. yönetimindeki 43 ACU 038 plakalı ambulansa, E.D. idaresindeki 16 E 4287 plakalı otomobil çarpmış, kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN