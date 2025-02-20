Arkadaşlarının başında iki bira şişesi kırdılar: Kafatasında çatlak!
Pendik'te alkol alan arkadaş grubu arasında kavga çıktı. İddiaya göre tartışan 2 kişi diğer arkadaşlarının başına bira şişesiyle vurdu. Olayın ardından çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Serdar K.'nın (48)durumu ciddiyetini korurken, iki şüpheli tutuklandı. Adli Tıp raporuna göre, kafaya alınan darbenin kişiyi ağır yaralamasından dolayı şüpheliler hakkında "kasten adam yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 3 arkadaş Pendik'te bir mekanda buluştu. Alkol alan grup çok geçmeden bir konu üzerine tartışmaya başladı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda yakın arkadaş olan Dedehan E.(28) ve Ümit K.(24), Serter K.(41)'nin başlında bira şişesi kırarak ağır yaralanmasına neden oldu. Konuya ilişkin açılan davada ise 2 şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istendiği öğrenildi.
ELİNDEKİ ŞİŞEYİ KAFASINA VURDU!
Pendik'te bulunan bir mekanda buluşan arkadaş grubu, sohbet ederken alkol almaya başladı. Bir süre sonra Ümit K., iddiaya göre bir konu hakkında tartışırlarken aniden elindeki bira şişesini arkadaşı Serter K.'nin kafasına vurdu. Bu esnada diğer arkadaşı Dedehan E. de bira şişesini Serter K.'nın kafasına vurunca genç adam kanlar içinde yere yığıldı.
AĞIR YARALI ADAM HASTANEYE ZOR YETİŞTİRİLDİ
Gençler arasındaki kavgayı gören çevredeki vatandaşlar arkadaş grubu ayırdı. Yaralanan Serter K. apar topar hastaneye kaldırılırken saldırgan gençler olay yerinden uzaklaştı. Hastanede tedavisi sürerken ifadesi alınan genç adam, arkadaşlarından şikayetçi olduğunu söyledi. Olay yargıya taşındı.
KAFATASINDA KIRIK!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda olay yerinde kamera kaydının olmadığını tespit edilirken soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporunda müştekinin kafasında meydana gelen kırıkların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının altı çizildi.
"NEDEN YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"
Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden Ümit K. ifadesinde alkol aldıklarını neden kavga ettiklerini bilmediğini, önce kendisinin mi vurduğunu arkadaşı Dedehan mı vurduğunu hatırlamadığını söylerken şüpheli Dedehan E. ise ifadesinde müştekinin abuk subuk konuşmaya başladığını, kendisine hakaret ettiğini, yumruk salladığını, kendisini korumak için yumruk attığını, müştekiye yumruk attıktan sonra Ümit'in de vurmaya başladığını vatandaşların araya girdiğini anlattı.