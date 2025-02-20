Arkadaşlarının başında iki bira şişesi kırdılar: Kafatasında çatlak!

Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:56

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 3 arkadaş Pendik'te bir mekanda buluştu. Alkol alan grup çok geçmeden bir konu üzerine tartışmaya başladı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda yakın arkadaş olan Dedehan E.(28) ve Ümit K.(24), Serter K.(41)'nin başlında bira şişesi kırarak ağır yaralanmasına neden oldu. Konuya ilişkin açılan davada ise 2 şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istendiği öğrenildi.

ELİNDEKİ ŞİŞEYİ KAFASINA VURDU!

Pendik'te bulunan bir mekanda buluşan arkadaş grubu, sohbet ederken alkol almaya başladı. Bir süre sonra Ümit K., iddiaya göre bir konu hakkında tartışırlarken aniden elindeki bira şişesini arkadaşı Serter K.'nin kafasına vurdu. Bu esnada diğer arkadaşı Dedehan E. de bira şişesini Serter K.'nın kafasına vurunca genç adam kanlar içinde yere yığıldı.