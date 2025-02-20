Kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde hasta taşırken yolda kara saplanan ambulans, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Hasta taşıyan ambulansın Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaşması sağlandı.
Pervari'ye bağlı Doğanköy'den apandisit rahatsızlığı bulunan M. Onat'ı (20) alarak hastaneye ulaştırmak üzere yola çıkan ambulans, Geçittepe mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kara saplanan ambulans kurtarıldı.
Hasta taşıyan ambulansın Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaşması sağlandı.