Bakan Işıkhan'ın acı günü: Ablası İzmir'de toprağa verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden ablası Seyhan Güneş, İzmir'de toprağa verildi. 61 yaşında vefat eden Güneş'in cenaze töreni İzmir'de düzenlendi.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:07

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, dün 61 yaşında yaşamını yitirdi. Güneş için bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camisi'nde tören düzenlendi.

ÇOK SAYIDA İSİM CENAZEYE KATILDI

Törene; Bakan Işıkhan'ın yanı sıra bakan yardımcıları, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çok sayıda isim törene çelenk yolladı. Cenaze namazı Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse tarafından kıldırıldı. Güneş'in cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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