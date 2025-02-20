Beyoğlu'ndaki 3 katlı binada yangın: 1 kişi ölü bulundu

Beyoğlu Hasköy'de bulunan 3 katlı binada elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken ekipler tarafından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Ölen kişi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:27

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Dün Hasköy mahallesinde saat 16:00 sıralarında yangın paniği yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu kişinin evde kullandığı elektrikli soba devrilmesiyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken 3 katlı binada dumanı fark eden çevre sakinleri 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını tamamladığında evde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerle yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde evde ölen kişinin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Ölen kişinin kimlik bilgilerinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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