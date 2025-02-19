Rus anne yenidoğan bebek klozete bıraktı: Son isteği şok etti!

Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:14

Antalya Havalimanı 'nda 13 Ekim 2024 yılında engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozetin içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, olayı inceleyen polis ekipleri bebeğin bulunmadan 12 dakika önce doğuran Rus annenin klozete bırakıp gittiği anlaşıldı. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina , annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı ortaya çıktı.

Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yenidoğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Bebek terk edildikten 12 dakika sonra bulundu / DHA

İKİ KADIN TUTUKLANDI

Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

ʺKasten adam öldürmeye teşebbüsʺten yargılanan anne tutuklandı / DHA

"HAMİLE OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"

Mahkemede tanıklık yapan sanığı muayene eden doktor A.Y., "Alanya'da özel muayenehanem vardı. Ekaterina 12 Ekim'de bize başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kliniğe geldi. Kan tetkiki yapıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Biz de gebelik testi yapılmamakta, ultrason cihazı yok. Sanık bana gebe olmadığını söyledi. Yaptığımız tetkikte enfeksiyon değeri yüksek çıkmıştı. Gebelikten de şüphelenmediğimiz için herhangi bir test yapmadık. Rahatsızlığı gebelikle aynı bulguları içerdiği için gebelik durumunu baskılamış olabilir. Elle muayene yaptığım halde karında bir hareketlilik hissetmedim. Bağırsak hareketliliği olarak hissettik. Kilolu görünüyordu, hamile olduğunu fark etmedim" dedi.

Bebeğini klozete bırakan anne, ʺKızımı almak istiyorumʺ dedi / DHA

HİÇBİR ÖNLEM ALMADAN BIRAKTI!

Duruşma savcısı, yenidoğan bebeğin göbek kordonu bağlanmaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir alınmadan, çıplak ve ayaklarının suyun içinde olduğunu kaydetti. Savcı, savunma sistemi son derece zayıf olan yenidoğan bebeği, en kötü hijyen koşullarına sahip klozet içerisine bırakan sanığın, fiili bilerek ve isteyerek yaptığının belirlendiğini ifade etti.

Mütalaayı açıklayan savcılık, sanık Elena Burnazkina'nın beraatini, bebeğini klozette doğurduktan sonra orada bırakan sanık Ekaterina Burnazkina'nın 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep etti. Mütalaayı kabul etmeyen ve devlet korumasına alınan bebeğini isteyen Ekaterina Burnazkina, "Bu suçu kabul etmiyorum. Kızımı almak istiyorum" dedi.