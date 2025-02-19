Pendik Metro İstasyonu'nda facia! Merdivene ayağı sıkışan kadının 3 parmağı koptu

Pendik Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven kazası yaşandı. 69 yaşındaki H.Ç., merdivene ayağının sıkışması sonucu üç parmağını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.Ç.'yi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Bölgedeki yürüyen merdiven kapatılırken, ekipler inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:15

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İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdiven faciası yaşandı. Yürüyen merdivene ayakları sıkışan yaşlı kadının 3 ayak parmağı koptu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi. H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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