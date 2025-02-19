Platonik aşk için dekan yardımcısını vurdu! Konya'daki olayda çarpıcı iddia

Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci olan Bestami Serdar Ergüder (23), takıntılı olduğu Doç. Dr. F.Z.E.'ye sürekli mesajlar atınca, genç akademisyen durumu dekana bildirdi. Kısa süre sonra fakülteye silahlarla gelen Ergüder, Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal’ı (34) göğsünden vurdu. Dekan ise F.Z.E.’yi odasına kilitleyerek korurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis müdahalesi sırasında Ergüder intihar girişiminde bulundu. Yeşildal’ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:04

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Konya'da, dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulunan üniversite öğrencisi Bestami Serdar Ergüder'in (23), takıntılı olduğu okulda görevli Doç. Dr. F.Z.E'ye bir süredir mesajlar attığı, genç kadının da şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

F.Z.E. (ahaber.com.tr) DEKANA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bestami Serdar Ergüder'in (23), önceki gün Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı (34) vurup intihar girişiminde bulunduğu olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE SİLAHLI SALDIRI Saldırganın aynı fakültede görevli Doç. Dr. F.Z.E.'ye (41) ilgi duyduğu ve bir süredir mesajlar attığı, öğretim üyesi kadının da iki hafta önce dekana giderek endişelerini dile getirdiği öne sürüldü. Bu durumu öğrenen Ergüder, olay günü çift tabancayla okula geldi.