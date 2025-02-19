Kars'ta atlar buz üzerinde dörtnala

Kars'ın en önemli turizm merkezlerinden Çıldır Gölü, kış mevsiminin en çekici aktivitelerinden birisi olan atlı kızak seferleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Donan göl üzerinde gerçekleştirilen geleneksel etkinlik, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:19

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Kars ile Ardahan sınırında bulunan ve kış aylarında tamamen buz tutan Çıldır Gölü, kartpostallık manzaralarının yanı sıra sunduğu eşsiz deneyimle de dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, geleneksel olarak süslenen atlarla düzenlenen kızak turlarına katılarak buz üzerinde unutulmaz bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Kars'a İzmir'den geldiğini ifade eden Merve Özdoğan, "Kars'ı görmeyi, gezmeyi çok istiyordum. Şimdiye nasip oldu, bugün gelebildim. Kars'ın havası

İzmir'den çok çok farklı, kar özleyen birisi için gelinebilecek en güzel noktalardan birisi, Çıldır Gölü'ndeyiz, İzmir'den gelip buz tutmuş bir gölün üzerinde dolaşabileceğimi hayal dahi etmezdim. Ama bugün buradayım, güzel değişik bir ortam" dedi.

İstanbul'dan Kars'a geldiğini ve çok beğendiğini belirten Begüm Gök, "Şuanda donmuş gölün üzerindeyiz. Kızağımızı bekliyoruz. Heyecanla tur atacağız burada, herkes bence buraya gelmeli, görmeli ve bu atmosferi yaşamalı" diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistler, atların çan sesleri eşliğinde göl üzerinde kayarken, bir yandan da göl üzerinde kurulan çadırlarda sıcak içeceklerini yudumlayarak manzaranın tadını çıkarıyor. Çocuklar ise kaptıkları kızaklarla kayarak eğleniyor. Fotoğraf tutkunları için de benzersiz kareler sunan Çıldır

Gölü, sosyal medyada da en çok paylaşılan turizm noktalarından biri haline geldi.

Bölge esnafı ise artan turist ilgisinden memnun. Göl kenarındaki restoranlar, ziyaretçilere yöresel lezzetler sunarken, Kars Çıldır Gölü'ndeki atlı kızak seferleri, kış turizmine renk katmaya, bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.