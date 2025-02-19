Karlı havada nasıl araç kullanılmalı? İşte kritik ipuçları! Bunları sakın yapmayın

Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:41

"İstanbul'da şu anki yağışta 4 mevsim lastik belki işinize yarayabilir. Erzurum gibi bölgelerde işinize yaramaz. Ülkemizdeki 4 mevsim lastikler kaliteli değil. İyi bir yaz lastiği de değil, kış lastiği de değil. Yol güvenliği olarak kar yağdığında kış lastiği olmadan gitmek mümkün değildir. Kasımın sonundan mart sonuna kadar olan süreçte fren mesafesini kısaltmakta, viraj almanızı kolaylaştırmakta. Yere en çok temas eden lastik, kış lastiğidir. Nedeni hamur ve kauçuk yapısından dolayıdır. Eksi 7 dereceye kadar büzüşmez, böylelikle yerle olan mesafesini korur."

4 mevsim lastikler, kış koşullarında güvenli sürüş için uygun değil. (AA)

KARDA SERT FREN YAPACAK KADAR HIZLI GİTMEYİN

Mert İntepe, "Kayarken frene basmayın." gibi halk arasında dolaşan cümlelerin şehir efsanesi olduğunu anlatarak, burada sürücülere "Karda sert fren yapacak kadar hızlı gitmeyin." demenin daha doğru olacağını dile getirdi.

"EL FRENİNİ İKİ DİŞ KALDIRIP ÖYLE GİDİN" SÖYLEMİ YANLIŞ

"El frenini iki diş kaldırıp öyle gidin." söyleminin de doğru olmadığını vurgulayan İntepe, "Elektronik sistemlerde bunu yapamazsanız. Telli bir sistem varsa arka lastikleri kitler. O da arabanın kaymasına veya savrulmasına neden olur. Yaz lastiği olan bir araçla karda sürüş teknikleri anlatılamaz. Bana sorarsanız, İçişleri Bakanlığı tarafından uyarı yapılmalı. Yaz lastiği olan araçların trafiğe çıkmasını engellemeliyiz." şeklinde konuştu.